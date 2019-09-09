الهلال الأحمر السوري يدخل مساعدات إنسانية لمخيم الركبان

أدخلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، بالتعاون مع الأمم المتحدة، قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان بمنطقة التنف، على الحدود السورية الأردنية، حيث تنتشر قوات أمريكية.

وقالت منظمة الهلال الأحمر، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، إن القافلة تتكون من 22 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية الغذائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الاستجابة 7 أيام، سيتمكن 187 متطوعًا في الهلال الأحمر و22 موظفًا من الأمم المتحدة خلالها من توزيع هذه المساعدات على آلاف العائلات الموجودة في المخيم، لتأتي هذه الخطوة تمهيدا لتسهيل خروج العائلات الراغبة بمغادرة المخيم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.

ويعيش في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب أوضاعا إنسانية صعبة، ويعانون نقص الرعاية الصحية ونقص الغذاء.