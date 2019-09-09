وزير دفاع روسيا: مستعدون للتعاون مع فرنسا

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الجيش الفرنسي، وذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي.



وقال شويجو، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "أجرينا محادثات موضوعية مع فرنسا، في 3 سبتمبر، لمناقشة معظم القضايا ذات الاهتمام المشترك والمصالح الأمنية في أوروبا، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة باجتماع اليوم".



وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا نسعى إلى مواصلة التعاون بقدر استعداد زملائنا الفرنسيين"، لافتا إلى أنه خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، في فرنسا، اتفق الرئيسان على استئناف التواصل بين وزيري دفاع البلدين.



وقال: "لم يمر الكثير من الوقت على هذا اللقاء، إلا أننا بذلنا الكثير من الجهود لتقريب وجهات نظرنا"