تداول 349 شاحنة بضائع عامة و160 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت حركة شاحنات البضائع لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 349 شاحنة بضائع، و160 سيارة.



وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء البحر الأحمر إن ميناء سفاجا شهد استقبال ثلاث سفن، وهى: القاهرة والحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما غادرت العبارة أمانة.



وشهد ميناء نويبع استقبال العبارة آيلة، ومغادرة السفينة سينا.