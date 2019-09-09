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عالم

التعاون الإسلامي تدعو لتقديم مساعدات للمتضررين من الأمطار في السودان

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:24 م
الدكتور يوسف بن أحمد
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
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دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، إلى إرسال مساعدات عاجلة في القطاع الصحي للمتضررين من كارثة السيول والأمطار في ولايات السودان المختلفة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن وفدًا من منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي وصل اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ لتقديم هذه المساعدات.. فيما من المقرر أن يلتقي الوفد بالمسئولين في وزارة الصحة السودانية ومفوضية العون الإنساني، كما سيقوم الوفد بجولة تفقدية لتقييم الضرر الذي وقع على المؤسسات التعليمية والصحية في ولاية الخرطوم، وذلك بهدف إسهام المنظمة في جهود إعادة الإعمار والبناء للمدارس والمستشفيات المتأثرة من هذه الكارثة.
وناشد العثيمين مجددًا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتقديم المساعدات الإنسانية للسودان في هذه المرحلة الحرجة في تاريخه، وخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في إطار تقديم الدعم الاقتصادي للسودان بغية تحسين الأوضاع الراهنة.. وأشاد بالدول الأعضاء التي قدمت مساعدتها في هذا الصدد، وفي مقدمتها دولة المقر المملكة العربية السعودية.
وشدد على التزام المنظمة بدعم السودان في جهود السلام والبناء وإعادة الإعمار، اتساقًا مع قرارات القمم الإسلامية، وخاصة القمة الأخيرة التي استضافتها مكة المكرمة، وكذلك قرارات الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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