وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يصلان القاهرة

وصل وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، ونظيره البحريني الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، مطار القاهرة، اليوم الإثنين؛ للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب.



ويشارك "قرقاش" و"خليفة" في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ152، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدًا الثلاثاء، لمناقشة القضايا العربية المشتركة وأوضاع المنطقة العربية.



ويناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.