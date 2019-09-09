12 سيارة إطفاء لإخماد حريق وكالة البلح

نشب - منذ قليل - حريق ضخم بأحد محلات المفروشات بوكالة البلح بمنطقة وسط البلد، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماده.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بوكالة البلح، فانتقل اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماده، ويحاصر رجال الحماية المدنية النيران من كافة الاتجاهات.