أستراليا تواصل انطلاقتها في مونديال السلة بفوز مثير على فرنسا

واصل المنتخب الأسترالي لكرة السلة انطلاقته الرائعة في بطولة العالم المقامة حاليا بالصين، وانتزع صدارة المجموعة الرابعة في الدور الثاني "دور الستة عشر" بفوزه الثمين 100 98 على نظيره الفرنسي اليوم الاثنين، في ختام مباريات المجموعة.



وحقق الفريق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة ليعتلي صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام نظيره الفرنسي.



وكان الفريقان ضمنا التأهل لدور الثمانية قبل مباراتهما اليوم التي حسمت فقط صدارة المجموعة لصالح المنتخب الأسترالي الذي يلتقي في دور الثمانية مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة فيما يلتقي المنتخب الفرنسي مع متصدر المجموعة الثالثة.