تجديد حبس متهمين بإعادة إحياء ألتراس زملكاوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، تجديد حبس اثنين من أعضاء ألتراس زملكاوى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة "وايت نايتس".



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالاشتراك مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



يذكر أن عددًا من جمهور نادي الأهلى يتم التحقيق معهم لاتهامهم بمحاولة إعادة إحياء ألتراس أهلاوى.