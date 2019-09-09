نجم لفربول: الفوز بدوري الأبطال منحنا راحة البال
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:07 م
وكالاتطباعة
أشار اللاعب جورجينيو فينالدوم إلى أن الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي أعطى ليفربول "راحة البال"، متجهًا إلى موسم 2019-2020.
وقال فينالدوم: "لقد أعطانا الفوز بدوري الأبطال راحة البال. نحن نعرف الآن كيف سيكون الفوز بكأس مهم، ونريد فقط الاستمرار من هنا وإضافة المزيد من الألقاب".
وأضاف: "يورجن كلوب لا يفرض ضغوطًا شديدة علينا للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إنه لا يقول لنا (الآن يجب أن تفوز بهذه الكأس أو تلك)، إنه مرتاح للغاية".
وتابع: "لم يفعل ذلك خلال الموسم الماضي. فكرته هي أننا نحصل على أقصى استفادة من كل فرد. وبعد ذلك سنرى ماذا حققنا في نهاية الموسم".
وقال فينالدوم: "لقد أعطانا الفوز بدوري الأبطال راحة البال. نحن نعرف الآن كيف سيكون الفوز بكأس مهم، ونريد فقط الاستمرار من هنا وإضافة المزيد من الألقاب".
وأضاف: "يورجن كلوب لا يفرض ضغوطًا شديدة علينا للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إنه لا يقول لنا (الآن يجب أن تفوز بهذه الكأس أو تلك)، إنه مرتاح للغاية".
وتابع: "لم يفعل ذلك خلال الموسم الماضي. فكرته هي أننا نحصل على أقصى استفادة من كل فرد. وبعد ذلك سنرى ماذا حققنا في نهاية الموسم".