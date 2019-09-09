نجم لفربول: الفوز بدوري الأبطال منحنا راحة البال

أشار اللاعب جورجينيو ​فينالدوم​ إلى أن الفوز ب​دوري الأبطال​ الموسم الماضي أعطى ​ليفربول​ "راحة البال"، متجهًا إلى موسم 2019-2020.



وقال فينالدوم: "لقد أعطانا الفوز بدوري الأبطال راحة البال. نحن نعرف الآن كيف سيكون الفوز بكأس مهم، ونريد فقط الاستمرار من هنا وإضافة المزيد من الألقاب".



وأضاف: "​يورجن كلوب​ لا يفرض ضغوطًا شديدة علينا للفوز ب​الدوري الإنجليزي​ الممتاز. إنه لا يقول لنا (الآن يجب أن تفوز بهذه الكأس أو تلك)، إنه مرتاح للغاية".



وتابع: "لم يفعل ذلك خلال الموسم الماضي. فكرته هي أننا نحصل على أقصى استفادة من كل فرد. وبعد ذلك سنرى ماذا حققنا في نهاية الموسم".