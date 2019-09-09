هاس ينهي علاقته مع الراعي الرسمي له
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:05 م
وكالاتطباعة
أعلنت الصفحة الرسمية لفريق هاس لسيارات الفورمولا1 عن إنهاء شراكته بالتراضي مع شركة "ريتش إينرجي" العالمية لمشروبات الطاقة، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما تمنت التوفيق للراعي السابق شكرةً إياه على الدعم.
ويمثل كل من السائقين جروجان وماجنسون فريق هاس المزود بمحرك فيراري، والذي ينافس في بطولة العالم لسباقات سياراة الفورمولا1 لموسم 2019 وبرصيده 26 نقطة في المركز التاسع بين الفرق العشرة التي تشارك في الموسم الحالي.
ويمثل كل من السائقين جروجان وماجنسون فريق هاس المزود بمحرك فيراري، والذي ينافس في بطولة العالم لسباقات سياراة الفورمولا1 لموسم 2019 وبرصيده 26 نقطة في المركز التاسع بين الفرق العشرة التي تشارك في الموسم الحالي.