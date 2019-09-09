هاس ينهي علاقته مع الراعي الرسمي له

أعلنت الصفحة الرسمية لفريق هاس لسيارات ​الفورمولا1​ عن إنهاء شراكته بالتراضي مع شركة "ريتش إينرجي" العالمية لمشروبات الطاقة، وذلك على ​مواقع التواصل الاجتماعي​ "​تويتر​"، كما تمنت التوفيق للراعي السابق شكرةً إياه على الدعم.



ويمثل كل من السائقين ​جروجان​ و​ماجنسون​ فريق هاس المزود بمحرك ​فيراري​، والذي ينافس في بطولة العالم لسباقات سياراة الفورمولا1 لموسم 2019 وبرصيده 26 نقطة في المركز التاسع بين الفرق العشرة التي تشارك في الموسم الحالي.