اليوفي يعمل على حماية نجمه من بطش سان جيرمان

يعمل نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي على تجديد عقد الدولي الفرنسي بليز ​ماتويدي​ خلال الفترة المقبلة، في ظل الشائعات التي تدور حول اهتمام باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي بضمه.



وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن اليوفي يرغب في تمديد عقد ماتويدي الذي ينتهي في حزيران 2020.



وأوضحت الصحيفة، أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي للبيانكونيري سيجتمع مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، لمناقشة العقد الجديد.



وختمت الصحيفة الايطالية، أن النادي الباريسي سيواجه صعوبة كبيرة في اتمام عملية التعاقد مع ماتويدي، مع اقترابه من تمديد عقده.