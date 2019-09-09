اليوم.. انطلاق مؤتمر تليكوم العالمي 2019 في المجر

ينطلق مؤتمر تليكوم العالمي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2019، اليوم الإثنين، ويستمر حتى الخميس المقبل، في مدينة بودابست بالمجر.



يُعد المؤتمر منصة دولية رائدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، ويهدف إلى دعم الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم وتعزيز الابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال المعارض وورش العمل والمناقشات الهادفة.



ومن المقرر مشاركة وفد من قطاع الاتصالات المصري وطرح رؤية عن مبادرات القطاع في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في رفع قدراتها التنافسية محليًا وخارجيًا.