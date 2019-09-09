تراجع أسعار الذرة.. الطن يسجل 354.62 دولار

شهدت أسعار الذرة تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية، الاثنين، في الأسواق التجارية، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل الطن نحو 354.62 دولار.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم أكتوبر، عند 5.90 دولار للبوشل، خلال تعاملات اليوم، مرتفعة بنسبة 0.1.12%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.61%، لتتداول على انخفاض عند 6.15 دولار للبوشل.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59% فقط من محاصيل الذرة، تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82% عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.



وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف، وغيرها من الصناعات الغذائية.