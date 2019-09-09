الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:56 م
أسماء إبراهيم - هويدا سعيدطباعة
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، وفقًا للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
16.41 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
16.45 جنيه للشراء.
16.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامى:
16.46 جنيه للشراء.
16.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:
16.41 جنيه للشراء.
16.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
16.41 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
16.45 جنيه للشراء.
16.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامى:
16.46 جنيه للشراء.
16.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:
16.41 جنيه للشراء.
16.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.