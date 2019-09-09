الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، وفقًا للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

16.41 جنيه للشراء.

16.53 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

16.43 جنيه للشراء.

16.53 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر:

16.43 جنيه للشراء.

16.53 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة:

16.45 جنيه للشراء.

16.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامى:

16.46 جنيه للشراء.

16.56 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:

16.41 جنيه للشراء.

16.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة:

16.43 جنيه للشراء.

16.53 جنيه للبيع.