توقيت مباراة الكلاسيكو اللبناني بين العهد والأنصار

قرّر ​الاتحاد اللبناني لكرة القدم​ في تعميمه الصادر اليوم، تعديل توقيت مباراة السوبر بين ​العهد​ و​الأنصار​، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري.



وتقرّر أن تقام المباراة في تمام الساعة الـ9 مساءً بدلا من الساعة الخامسة، على نفس الملعب، ملعب المدينة الرياضية لبيروت.



جدير بالذكر أن بطولة ​الدوري اللبناني​ للدرجة الأولى لموسم 2019-2020 تنطلق في الـ20 من شهر سبتمبر الجاري، في مباراة الديربي بين النجمة والأنصار على ملعب المدينة الرياضية في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا.