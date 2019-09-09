مارتينيز: إيكاردى سيظهر بشكل جديد مع صفوف سان جيرمان

تحدث الدولي الأرجنتيني ​لوتارو مارتينيز​، مهاجم ​إنتر ميلان​ الإيطالي، عن رحيل مواطنه ماورو إيكاردي إلى باريس ​سان جيرمان​، معارًا من صفوف النيراتزوري خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.



وكشف موقع لو 10 سبورت الفرنسي، عن تصريحات لوتارو الذي أعرب عن ثقته أن إيكاردي سيظهر بشكل جيد برفقة النادي الباريسي الموسم الحالي.



وكانت الخلافات قد اشتعلت بين ​ماورو ايكاردي​ ووكيلة أعماله واندا وإدارة إنتر ميلان في الفترة الأخيرة، واتجهت الأمور إلى الانفصال بيت الطرفين، خاصة بعد خروج إيكاردي من حسابات مدرب الفريق انطونيو كونتي.



وانهى لوتارو تصريحاته لـTyC SportG­­ حول رحيل إيكاردي إلى باريس سان جيرمان: «إيكاردي أراد البقاء في إنتر ميلان».