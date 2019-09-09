تراجع أسعار النيكل.. الطن يسجل 17897.5 دولار

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بالأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 17897.5 دولار، مقارنة بنحو 17942.5 دولار للطن، بانخفاض قدره 45 دولارًا.



ويدخل معدن النيكل في تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات وأجهزة الحاسب الآلي، حسب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.