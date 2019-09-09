الرئيس السيسى يستعرض جهود تنفيذ خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء ووزيرة التخطيط لمناقشة خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري بالدولة.



وتسعى الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة خلال فترة تتراوح بين 7و 8 سنوات، حسب ما قالته وزيرة التخطيط، في تصريحات سابقة، ويضم الجهاز الإداري للدولة 2443 كيانًا حكوميًا، في 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركزًا و226 مدينة.



وقالت الوزيرة في تصريحات سابقة، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل، مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم، وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

