الهجرة: مصر تسعى للنهوض بكافة القطاعات

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد وحل المشكلات المتراكمة به، والعمل على نهضته والاستفادة من عقول أبنائه، مشيرة إلى الاستعداد التام للتواصل مع الجهات المعنية ومحافظة المنيا، والتعاون لبدء العمل على النهوض بقطاع التعليم ووضع خطة زمنية واضحة، وتحديد عدد المدارس وآلية اختيارها.



جاء ذلك خلال لقاء وفد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور حسين زناتي، خبير التعليم المصري المقيم باليابان، والدكتور ميشيرو مياتا والوفد المرافق له من «جامعة تشوكيو» باليابان وذلك في ضوء نتائج مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» الذي أطلقته وزارة الهجرة في ديسمبر 2018.



كما أوضحت الهجرة أن مصر تسعى للنهوض بكل القطاعات من تعليم وصحة وغيره، معربة عن تفاؤلها بالبدء بالأطفال وخصيصًا في صعيد مصر، مشيدة بمبادرات المصريين بالخارج وجهودهم لإعلاء اسم مصر، وآخرها مبادرة «يحيا العلم»، والتي أطلقها المصريون بالخارج لتخليد احتفالات السادس من أكتوبر، ورفع علم مصر خفاقًا في أكبر عدد من عواصم العالم، استعدادًا لتسجيل الحدث في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.