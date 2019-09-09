بدء الشهر الفيصل لمدرب ريال مدريد
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:39 م
وكالاتطباعة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن شهر الحسم يبدأ السبت المقبل لمدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أمام ليفانتي على ملعب البرنابيو.
حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن الميرينجي لديه 7 مباريات حاسمة للغاية في مشواره بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خلال 22 يوما فقط، حيث سيلعب 5 مواجهات في الليجا واثنين في الأبطال.
كما يأمل زيدان في شفاء البلجيكي إيدين هازارد سريعًا قبل هذه الملحمة القوية، والتي ستحدد الكثير من ملامح الموسم بالنسبة للفريق، فسيبدأ "اللوس بلانكوس" مواجهاته الخمس الحاسمة بملاقاة ليفانتي، يوم السبت المقبل، ثم السفر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء، قبل اللعب ضد إشبيلية يوم الأحد، وسيعود ريال مدريد إلى ملعبه لملاقاة أوساسونا يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر.
ثم سيلعب الديربي المنتظر مع أتلتيكو مدريد، يوم السبت، قبل اللعب ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، وسينهي هذه المواجهات الحاسمة بملاقاة غرناطة، يوم السبت.
حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن الميرينجي لديه 7 مباريات حاسمة للغاية في مشواره بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خلال 22 يوما فقط، حيث سيلعب 5 مواجهات في الليجا واثنين في الأبطال.
كما يأمل زيدان في شفاء البلجيكي إيدين هازارد سريعًا قبل هذه الملحمة القوية، والتي ستحدد الكثير من ملامح الموسم بالنسبة للفريق، فسيبدأ "اللوس بلانكوس" مواجهاته الخمس الحاسمة بملاقاة ليفانتي، يوم السبت المقبل، ثم السفر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء، قبل اللعب ضد إشبيلية يوم الأحد، وسيعود ريال مدريد إلى ملعبه لملاقاة أوساسونا يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر.
ثم سيلعب الديربي المنتظر مع أتلتيكو مدريد، يوم السبت، قبل اللعب ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، وسينهي هذه المواجهات الحاسمة بملاقاة غرناطة، يوم السبت.