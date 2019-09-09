بدء الشهر الفيصل لمدرب ريال مدريد

كشفت صحيفة ​"موندو ديبورتيفو​" الإسبانية، عن أن شهر الحسم يبدأ السبت المقبل لمدرب ​ريال مدريد​، الفرنسي زين الدين ​زيدان،​ أمام ​ليفانتي​ على ملعب البرنابيو.



حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن ​الميرينجي​ لديه 7 مباريات حاسمة للغاية في مشواره بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خلال 22 يوما فقط، حيث سيلعب 5 مواجهات في الليجا واثنين في الأبطال.



كما يأمل زيدان في شفاء البلجيكي إيدين ​هازارد​ سريعًا قبل هذه الملحمة القوية، والتي ستحدد الكثير من ملامح الموسم بالنسبة للفريق، فسيبدأ "اللوس بلانكوس" مواجهاته الخمس الحاسمة بملاقاة ليفانتي، يوم السبت المقبل، ثم السفر إلى ​فرنسا​ لمواجهة ​باريس سان جيرمان،​ يوم الأربعاء، قبل اللعب ضد ​إشبيلية​ يوم الأحد، وسيعود ريال مدريد إلى ملعبه لملاقاة ​أوساسونا​ يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر.



ثم سيلعب الديربي المنتظر مع ​أتلتيكو مدريد،​ يوم السبت، قبل اللعب ضد كلوب بروج البلجيكي في ​دوري أبطال أوروبا​، يوم الثلاثاء، وسينهي هذه المواجهات الحاسمة بملاقاة ​غرناطة،​ يوم السبت.