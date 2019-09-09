مسرح الأنبا رويس يستضيف احتفالية كنيسة العذراء

استضاف المسرح المركزي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية "الأنبا رويس"، أمس الأحد، احتفالية لكنيسة السيدة العذراء مريم في النزهة.



وتضمنت الاحتفالية عرض مسرحية بعنوان "النفسية" وكورال "فرح الأجيال".



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 أغسطس الماضي، بعيد السيدة العذراء مريم.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر الجاري، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر "توت" وتنتهي بشهري "مسرى" الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليًا و"نسئ الصغير" وهو عبارة 6 أيام.