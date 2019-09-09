استقرار أسعار الأسماك.. البلطي بـ24 جنيهًا

قال أحمد جعفر، رئيس الشعبة بالغرف التجارية، إن أسعار الأسماك شهدت حالة من الاستقرار في الأسواق، اليوم الإثنين.



وأضاف "جعفر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر كيلو سمك البلطي "1" ما بين 24- 28 جنيهًا، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 18- 22 جنيهًا.



وشهد سعر كيلو البورى استقرارًا بين 25- 45 جنيهًا، وسعر قشر البياض والبياض البلدى ما بين 50- 66 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30- 150 جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 450 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو البلطى الأسواني 15- 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يتراوح ما بين 30- 90 جنيهًا.