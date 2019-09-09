رئيس فيورنتينا: لن أتخلى عن نجم فريقي

كشف روكو ​كوميسو​ رئيس نادي ​فيورنتينا​ الإيطالي، عن موقفه من التخلي عن نجم الفريق الدولي الإيطالي فيديريكو ​كييزا​ خلال الفترة المقبلة.



وقال كوميسو لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أشتر فيورنتينا لكسب الأموال، لكنني أريد الفوز بشيء ما هنا".



وأضاف: "ومن أجل الفوز ببطولة يجب الحفاظ على أفضل اللاعبين في الفريق، وكي أكون صادقًا لا نملك أفضل اللاعبين لكن سنسعى للحفاظ على ما نملك".



وارتبط الدولي الإيطالي بالرحيل عن صفوف الفيولا، مع وجود اهتمام كبير من أندية يوفنتوس وإنتر ميلان بالتعاقد معه.