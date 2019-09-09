اليابان تعرب عن تطلعها للتعاون والتبادل الثقافى والحضارى مع مصر

قدم الدكتور ميشيرو مياتا والوفد المرافق له من "جامعة تشوكيو" باليابان، عددًا من النماذج العملية التي أبدعها الأطفال من رسم ونسيج وغيره، مستعينًا بالتكنولوجيا اليابانية في تحويله إلى رسم ثلاثي الأبعاد.



جاء ذلك خلال لقائهم مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في ضوء نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي أطلقته وزارة الهجرة في ديسمبر 2018.



كما أعرب مياتا عن تطلعه للتعاون والتبادل الثقافي والحضاري مع مصر، مشيرًا لإمكانية المشاركة بالخبرات التكنولوجية في تطوير متحف إخناتون بالمنيا، وتطبيق التجربة اليابانية في عدد من مدارس محافظة المنيا، ومرورًا بغيرها من محافظات الصعيد، مضيفًا أن هناك فرصة عظيمة للتعاون بين أطفال مصر واليابان، والاستفادة من الخبرات المشتركة والعادات والتقاليد الحضارية وموروثات الشعبين.