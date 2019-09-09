الطاقة الذرية: الاتفاق النووى يعطينا دور المراقبة فى إيران

أكدت وكالة الطاقة الذرية اليوم الإثنين، أنها تؤكد على ضرورة التزام إيران بشروط الاتفاقية النووية، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل وفق كل الخيارات المتاحة بشأن الملف الإيراني.



كما قالت الوكالة إن الاتفاق النووي يعطينا دور المراقبة في إيران، مشيرا إلى أن المحادثات كانت مثمرة مع الإيرانيين.



يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن الوكالة كشفت النقاب عن موقع سري لتخزين اليورانيوم في إيران، فيما لم ترد طهران على هذا الأمر بعد.