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عالم

وزير السياحة اللبنانى: القطاع سيكون أحد أهم أسس دعم الاقتصاد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
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أكد وزير السياحة اللبناني أوفاديس كيدانيان، أن القطاع السياحي سيكون أحد أهم الأساسات الداعمة للاقتصاد اللبناني، معتبرا أن الموسم السياحي الحالي قد حقق النجاح، وذلك بارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى لبنان، رغم التحديات والخلل الأمني الذي وقع في فترة الصيف.

وقال وزير السياحة اللبناني- في تصريح له عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع رئيس الحكومة سعد الحريري: إنه استعرض مع الحريري عددًا من الهواجس الخاصة بقطاع السياحة في لبنان، وفي مقدمتها مسألة الترويج السياحي، بالإضافة إلى وجود "حملة" تطال الموسم السياحي تتمثل في التشكيك بقدوم السياح والزعم وعزوفهم عن المجيء إلى لبنان وتناقص أعدادهم.

وشدد على أن كل هذه المعلومات والشائعات غير صحيحة، وأن كل المعلومات والمعطيات التي تصدر عن جهاز الأمن العام المسئول عن المطار والمنافذ في البلاد، تشير إلى زيادة في عدد الوافدين، كما أن نسبة الإشغال في الفنادق ازدادت بصورة كبيرة خلال الموسم السياحي صيف هذا العام.

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