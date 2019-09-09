دار الرافدين تطرح "التحليل اللساني للشعر السياسي الحديث"

صدر حديثًا لدى دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع كتاب التحليل اللساني للشعر السياسي الحديث للمؤلف الدكتور تحسين فاضل عباس.



واللسانيات الأدبية تبحث في بنية اللغة وتوزع وظائفها في الأنواع الأدبية، ثم تبحث في التقنيات الأسلوبية والسيميولوجية التي يمكن للأدباء أن يستعملونها من أجل التأثير الأدبي.



واللسانيات والنقد الأدبي يجتمعان من حيث الأداة والغاية، فهما تحليل وتفكيك للغة؛ الأول هدفه معرفة بنية النظام الذي من خلاله يمكن لهذه الاداة اللغوية أن تعمل على نحو صحيح وسليم، والثاني: يقيم اتصالًا جماليًا متخذًا من اللغة أداة ومنطقًا في الوقت نفسه.



وأقامت اللسانيات جوهر تعريفها للظاهرة اللغوية على مفهوم العلامة التي تكتسب دلالتها باتفاق عارض يضفي عليها قيمة الرمز دون أن يحوله إلى رمز.



وأبرزت اللسانيات تعريف اللغة بوظيفتها، التي هي الإبلاغ، ثم لما عملت على تفسير تحقق هذه الوظيفة انكبت على فحص المقومات التكوينية، فأضافت إلى التعريف الوظيفي تعريف اللغة بنيويًا.

