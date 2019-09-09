البورصة تفقد 3 مليارات جنيه في ختام التعاملات

دفعت مبيعات موسعة للمستثمرين الأجانب والعرب أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، ثانى تعاملات الأسبوع، ما دفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة لخسارة نحو 3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 774.49 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 29. 0%، بما يعادل 43.3 نقطة خسارة 14887 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 38. 0%، بما يعادل 2.12 نقطة خسارة لينهى تعاملاته عند مستوى 556.41 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من 890 مليون جنيه، بعد تداول نحو 165.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 22.9 ألف صفقة بيع وشراء.