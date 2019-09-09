نتنياهو يفشل في تمرير "قانون الكاميرات" بالكنيست

فشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في تمرير "قانون الكاميرات" داخل اللجنة المُنظِّمة في الكنيست.



وتبدأ الهيئّة العامّة للكنيست، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، على أن يطرح للتصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل، بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الخميس المقبل.



و"قانون الكاميرات" بادر إليه رئيس حكومة الاحتلال بزعم منع "سرقة الانتخابات"، وسط تحريض على الناخبين العرب بادّعاء تزويرهم الانتخابات السابقة.



يأتي ذلك على خلفية مصادقة حكومة الاحتلال بالإجماع على عرض تعديل قانون الانتخابات المُقترح من قبل حزب "الليكود" الحاكم، على الكنيست للتصويت عليه، قبل الانتخابات الإسرائيلية بـ9 أيام فقط، والذي يُعارضه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.