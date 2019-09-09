الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي.. غدًا

يترأس الأنبا يؤانس أسقف كنائس أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي العام، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل في أسيوط.



ويشارك نيافته قبل انعقاد الاجتماع في صلوات العشية، بحضور كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 أغسطس الماضي، بعيد السيدة العذراء مريم.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر الجاري، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر "توت" وتنتهي بشهري "مسرى" الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليًا، و"نسئ الصغير" وهو عبارة 6 أيام.