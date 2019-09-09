الاحتلال يقتحم سبسطية ويهدد بإزالة مواد تستخدم في مشروع سياحي

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإزالة وجرف المواد الأولية التي تستخدم في مشروع اعادة تأهيل ساحة البيادر قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، وذلك خلال اقتحامها البلدة.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وهددت العاملين في مشروع ساحة البيدر السياحي بإزالة وجرف كافة المواد الأولية إذا لم يتم التخلص منها وتنظيف الموقع، تمهيدا لدخول مستوطنين المنطقة لإقامة احتفالات لمناسبة الأعياد اليهودية الشهر المقبل.



وأضاف أن قوات الاحتلال تتذرع بوجود هذه المواد في مناطق مصنفة (ب)، وذلك في محاولة لعرقلة تنفيذ المشروع السياحي الذي سيعطي فرصة لتقديم سبسطية على لائحة التراث العالمي.