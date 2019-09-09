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عالم

الصين: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي، موقف الصين الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني في جميع القطاعات، وعلى جميع المستويات، خاصة في المحافل والهيئات والمؤسسات الدولية.

جاءت تصريحاته هذه خلال لقائه، اليوم الاثنين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بمقر المنظمة برام الله.

وقال إن الصين عملت مؤخرا على رفع دورها السياسي في المنطقة، وعينت لهذا الصدد نائب وزير الخارجية السابق تشاي جيون بمنصب مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط، في سياق سعيها لتعزيز وتطوير علاقاتها عالميا ومواجهة التحديات والتطورات على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الصين تواصل عملها على تعزيز مشاريعها التنموية والاقتصادية في فلسطين، إضافة إلى كونها جزء من مشروع طريق الحرير.

من جانبها، استعرضت عشراوي التطورات الدولية الراهنة والأوضاع السياسية والتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم أجمع جراء السياسات المتهورة التي تنتهجها الإدارة الأميركية بما فيها الحرب التجارية التي تشنها على دول العالم ومحاولاتها بسط سيطرتها على الاقتصاد العالمي وتحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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