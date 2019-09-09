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عالم

"العليا الإسرائيلية" تجيز استمرار احتجاز جثامين الشهداء

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرارا يجيز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وبحسب هذا القرار المخالف لأسس القانون الدولي، تعطى لقوات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض التفاوض.

وتحتجز قوات الاحتلال 304 جثامين لفلسطينيين وعرب قتلتهم منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، فيما يعرف باسم "مقبرة الأرقام"، ومن بين هؤلاء جثامين 52 استشهدوا منذ 2015.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قرار العليا الإسرائيلية عنصري، واتخذ بتساوق ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري للتفنن بإصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين.

واعتبرت القرار اجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الانسان.

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