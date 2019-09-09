وكالة الطاقة الذرية تنتهي من تعديل معايير السلامة

أكد المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، أن الوكالة انتهت من استكمال هيكل منقح طويل الأجل لمعايير السلامة؛ لجعلها أقوى وأسهل في الاستخدام، مشيرا إلى أن تقرير الأمن النووي لعام 2019 يظهر الإنجازات المهمة في عمل الوكالة لمساعدة الدول على إنشاء أنظمة فعالة للأمن النووي.



وشدد فيروتا - في كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم الاثنين - على أهمية المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي والذي سيعقد في فبراير 2020 في فيينا، مشيرا إلى أنه تمت دعوة جميع الدول الأعضاء للمشاركة على المستوى الوزاري.



وأضاف فيروتا أنه خلال المؤتمر العام للوكالة الأسبوع المقبل، سوف يتم التركيز على التصديق على اتفاقية السلامة النووية واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها.



ولفت المدير العام إلى أن تقريره عن التحقق والرصد في جمهورية إيران جاء شاملا في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015) مع استعراض أنشطة الوكالة ذات الصلة في ذلك البلد خلال الأشهر القليلة الماضية.