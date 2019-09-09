اكسبرس: جونسون في انتظار الفرصة الأخيرة

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن هناك فرصة أخيرة للبرلمان اليوم، من أجل منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر بدون صفقة.



وتابعت أنه مع بدأ سريان اختصاص البرلمان اليوم، سيتم إحالة مشروع القانون الذي يمنع مغادرة الاتحاد بدون صفقة إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه ثم إرساله من أجل الحصول على الموافقة الملكية.



وأضافت أن هذه آخر فرصة للبرلمان من أجل إقرار المشروع، في آخر جلساته قبل تعليق عمله حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.



وأشارت إلى أنه بالنسبة لإجراء انتخابات مبكرة فمن غير المرجح إجرائها قبل شهر نوفمبر في أقرب تقدير، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها قبل بدء تعليق عمل البرلمان.



وأوضحت أن تصريحات جونسون اليوم تعني أن يتحدى القانون وأنه لن يمتثل لأي قانون يصدره مجلس العموم بشأن الخروج، ورفض مطالبة بروكسل بالمزيد من الوقت من أجل التوصل لصفقة وأصر على الخروج يوم 31 أكتوبر.



وتابعت أن هذا التحدي يأتي في ظل وصول العلاقات البريطانية والأيرلندية لأدنى مستوى لها على الإطلاق بعد فشل محادثات جونسون مع رئيس الوزراء الأيرلندي، وهو مأزق آخر يواجهه جونسون.