"قوى عاملة بنى سويف" تنظم ندوة حول "السلامة فى الأعمال المكتبية"

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مكتب ثان سلامة وصحة مهنية، ندوة بعنوان (السلامة في الأعمال المكتبية)، وذلك ببنك القاهرة فرع بني سويف، لنشر ثقافة ومفاهيم السلامة والصحة المهنية بين أفراد المجتمع، خاصة العاملين بالمنشآت حتى تكون السلامة أسلوب حياة.



يأتي ذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وعرفان علي شافعي، وكيل وزارة القوى العاملة ببني سويف.



ودارت الندوة حول، مفهوم وأهداف السلامة، ومخاطر العمل المكتبي، وإجراءات الوقاية من مخاطر العمل المكتبي.