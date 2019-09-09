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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى خلية "ميكروباص حلوان"

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الإثنين، محاكمة 32 متهمًا بقضية "خلية ميكروباص حلوان" إلى جلسة 11 سبتمبر الجارى؛ للمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

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