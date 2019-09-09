اتجاه لمد العملية صوفيا لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط

ذكرت مصادر مطلعة في مدينة بروكسل أن هناك اتجاها للتوسع في العملية صوفيا وذلك لمكافحة تهريب البشر في منطقة البحر المتوسط.



و جرت مناقشات أولية حول مد أجل العملية صوفيا خلال اجتماع للجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي مؤخرا.



و كانت قد بدأت العملية صوفيا منذ 5 أشهر، ومن المقرر أن تنتهي خلال 30 سبتمبر الحالى.



و قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن المحادثات قد بدأت بالفعل وأن الدول الأعضاء من المقرر أن تأخذ قرارها النهائي وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر وهذا هو الموعد الحالي لانتهاء العملية بشكل كامل وتام.