نجم البارسا السابق يوقع عقدًاً تدريبيًا مع مان سيتى

كشفت تقارير صحف هولندية، عن أن نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، جيوفاني ​فان برونكهورست​ قد وقع عقدًا تدريبيًا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.



ووفقًا لصحيفة "دي تيليجراف"، فإن برونكهورست قد شوهد في المدينة الرياضية للسيتيزن مؤخرًا.



وأضافت الصحيفة، أن النجم الهولندي المعتزل سيتولى عمله في أكثر من نادٍ تابع للسيتي، أبرزهم ​ميلبورن​ ونيويورك سيتي​.



وكان برونكهورست قد سبق له تدريب فريق فينورد الهولندي في المواسم السابقة بعد اعتزاله كرة القدم.



يذكر أن محطة برونكهورست الوحيدة في إنجلترا كانت في صفوف أرسنال بين 2001 و2003 قبل الانضمام إلى برشلونة الإسباني.