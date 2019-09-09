الجمعية السعودية للطوابع تشارك بمعرض مصر الإقليمى

لم تعد هواية جمع الطوابع البريدية مجرد هواية شيِّقة فحسب، بل حوّلها شغف مقتنيها إلى عملية تثقيفية تسجل تاريخًا، وتجسّد أحداثًا، وتعكس واقعًا معاشًا، يحمل بين طياته التطورات التاريخية للبلد الذي يجمعون طوابعه.



ولهواة الطوابع في مصر والمملكة العربية السعودية مساحة مشتركة تجمعهما سويًا، حيث تشارك الجمعية السعودية لهواة الطوابع بمعرض مصر الإقليمي للطوابع الذي ينطلق اليوم 9 سبتمبر ويستمر حتى ١٥ سبتمبر الجاري بنادي الجزيرة.



يقام المعرض بمناسبة احتفاليات الجمعية المصرية بمرور ٩٠ عامًا على تأسيسها، ويشهد مشاركة هواة من المملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين والمغرب والعراق وسلطنة عمان وبريطانيا.



الجمعية السعودية لهواة الطوابع تشارك بـ ٦ عروض خلال فترة المعرض، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل عرض، كما تقدم للجمعية المصرية درعًا وبعض المطبوعات البريدية والطوابعية.



يفتتح المعرض الدكتور شريف سمرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لهواة الطوابع، ويحظى المعرض برعاية الجمعية الأوروبية لهواة الطوابع، وسيقام خلال أيام المعرض فعاليات عديدة تهم الهواية والهواة، الذين يحكون تاريخ الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية التي تأسست عام ١٩٢٩م، وأنجبت عددًا كبيرًا من كبار هواة الطوابع والخبراء العالميين والمحكمين الدوليين، كما أصدرت العديد من الكتب والمدونات المهمة في تاريخ البريد المصري.