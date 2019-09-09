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عالم

حماس تشيد بجهود مصر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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كشفت حركة حماس عن مضمون لقائها مع الجانب المصرى مؤخرًا، مثمنة الجهد المصرى المبذول لرفع الحصار عن القطاع.

وأشارت الحركة إلى أن أهمية واستراتيجية تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والشعب الفلسطيني، وبالخصوص في قطاع غزة، كان من مخرجات اللقاء.

وأكدت الحركة موقفها الثابت بضرورة بناء علاقات استراتيجية مع مصر وأهمية ومحورية الدور المصري في المنطقة بأكملها.

كما تناول الطرفان ملف المصالحة، حيث أبدت استعدادها التام للمضي قدمًا في إتمامها وبناء النظام السياسي على أساس الشراكة وتمثيل جميع أبناء الشعب الفلسطينى، وطي صفحة الانقسام لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

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