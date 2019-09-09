وزير الطاقة الإماراتى: تعيين عبدالعزيز بن سلمان إشارة إيجابية

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن تولي شخص مثل الأمير عبدالعزيز مسئولية وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، يعد إشارة إيجابية لسوق النفط، مع كل التاريخ الذي لديه مع أوبك.



وأشاد المزروعي في تصريحات لشبكة "سي. إن. إن." الأمريكية، اليوم الإثنين، بالدور الذي يلعبه الأمير عبدالعزيز، في مجال النفط، مشيرًا إلى أنه على اطلاع كبير في السوق، ولديه تأثير كبير على جميع القرارات التي اتخذت من قبل في المملكة.



وفي وقت سابق، أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الجديد، رغبة المملكة في إنتاج وتخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.



وجدد وزير الطاقة السعودي الجديد، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول، مؤكدًا أن السياسة النفطية للمملكة لن تتغير بعد الوزير السابق خالد الفالح.



وقال "بن سلمان" إن اتفاق "أوبك+" سيستمر في ظل إرادة الجميع، مضيفًا: "عملنا دومًا على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معًا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط".