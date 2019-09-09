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عالم

السفير السعودى بالقاهرة يترأس وفد المملكة باجتماعات الجامعة العربية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
عمرو رشدى
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ترأس السفير السعودي بالقاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة نقلي، وفد المملكة العربية السعودية خلال أعمال الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس، برئاسة السفير أحمد نايف الدليمي، مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام المساعد المسئول عن مجلس الجامعة العربية، السفير حسام زكي، والأمناء العامين المساعدين لجامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع على مدى يومين، ثمانية بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلًا عن متابعة تطورات "الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى واللاجئين وأونروا والتنمية"، وكذلك دعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي، وقضية سرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي.

وتطرق الاجتماع أيضًا لقضية احتلال إيران الجزر العربية الثلاث "طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، إضافة إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإرتري، إضافة لبحث التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

كما ناقش الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة بمنطقة الخليج العربي وأخطار التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، إضافة إلى دعم النازحين داخليًا في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص، وانتهاكات قناة الجزيرة القطرية، وإساءاتها للدول العربية، والإرهاب الدولي، وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

واستعرض المجلس العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، ومنها العلاقات العربية الإفريقية التي تتناول مسيرة التعاون العربي الإفريقي والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والعلاقات العربية الأوروبية، وكذلك الحوار العربي الأوروبي، والشراكة الأوروبية المتوسطية والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، والعلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى.

ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى اجتماعات الدورة الـ "152" على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي تعقد غدًا الثلاثاء برئاسة وزير خارجية العراق محمد على الحكيم.

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