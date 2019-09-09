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مصر

الخارجية: السيسى وجه بالعمل المشترك مع السودان

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:16 م
جريدة الدستور
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لن تدخر جهدًا فى استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كل آليات العمل المشترك، مشددًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بألا ندخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع الأشقاء في السودان، لدعم العلاقات بين البلدين.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبدالله، عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية، وعلى مستوى الشعب المصري لدعم العلاقات، لتظل دائمًا في خدمة مصالح الشعبين المشتركة.

وأوضح أن مباحثاته على كل الأصعدة في الخرطوم عبرت عن إرادة سياسية قوية لدى البلدين لاستمرار العلاقة الوثيقة على كل المستويات، وتوفير كل ما لدينا من قدرات لانطلاق السودان في المرحلة الجديدة.

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