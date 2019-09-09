المنافسة على اللقب تمنع هاميلتون بالاصطدام بالسائق لوكلير

قال لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات إن المنافسة على الفوز بلقبه السادس في بطولة العالمة فورمولا 1 للسيارات منعته من اتخاذ موقف أكثر صرامة مع شارل لوكلير سائق فيراري الفائز بسباق إيطاليا أمس الأحد.



وأنذر مراقبو السباق لوكلير القادم من موناكو والبالغ عمره 21 عاما بعد أن أغلق الطريق أمام هاميلتون عندما حاول سائق مرسيدس الفائز ببطولة العالم خمس مرات تجاوزه. وقال هاميلتون "لم أكن لاتحرك. كان من الممكن أن نتصادم".



وأنهى السائق البريطاني سباق ايطاليا متفوقا بفارق 63 نقطة عن اقرب مطارديه على صدارة الترتيب العام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي احتل المركز الثاني قبل سبعة سباقات على نهاية الموسم.



وفاز لوكلير بسباق ايطاليا معقل فيراري من مركز أول المنطلقين وضغط عليه هاميلتون كثيرا خلال السباق قبل أن تتضرر اطارات سيارته.



واحتل هاميلتون المركز الثالث في سباق ايطاليا لكن السائق البريطاني قلل من الأضرار بتوقفه قرب النهاية في حارة الصيانة للحصول على إطارات جديدة ليسجل أسرع لفة ويحصد نقطة إضافية. ويحتل لوكلير، الذي فاز بآخر سباقين، المركز الرابع فيالترتيب العام لكنه يتأخر بفارق 102 نقطة خلف السائق البريطاني.



وأبلغ هاميلتون الصحفيين بعد السباق ردا على الحادث "لا توجد أي مشكلة بيننا. قام بعمل استثنائي اليوم. إذا لاحت لنا الفرصة للتحدث سويا للحظات سنحاول تبادل الأدوار في السباق لمعرفة رأيه في الواقعة".