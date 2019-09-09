الجبلى: مصر تمتلك مقومات التعاون مع هولندا فى أسواق إفريقيا

أكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، أن مصر تمتلك كل المقومات الجاذبة لتنظيم المؤتمرات الدولية الكبري، خاصة المتعلقة بالشأن الإفريقي نتيجة لتنظيمها مؤتمر الكوميسا، والذى سيعقد فى نوفمبر القادم لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى كان ينعقد سنويًا فى شرم الشيخ.



وقال "الجبلي" خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال: إن مصر بدأت الدخول بقوة إلى الاسواق الإفريقية وتوجد استثمارات وشركات مصرية تشارك فى المشروعات الكبري فى إفريقيا، ومن أهمها شركة المقاولون العرب التي تنفذ حاليًا السد التنزاني.



وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية التعاون المصري الهولندي فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال الاستثمار والتصنيع المشترك والتجارة وتبادل الخبرات، منوهًا بأن مصر بوابة للدخول إلى الأسواق الإفريقية، وتعتبر هولندا بوابة لدخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا.



ولفت إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق إفريقيا، وتسهم فى فتح الباب أمام الصادرات والاستثمارات المصرية، ما يدفع التعاون المصري الهولندي من أجل إفريقيا إلى الأمام.



وأكد أن معدل النمو فى مصر فى تزايد ويقترب حاليًا من 6% بجانب انخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد مزيدًا من تحسن الوضع الاقتصادي فى الفترة المقبلة، مضيفًا أن اكتشافات الغاز ستحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة فى الشرق الأوسط وإفريقيا.