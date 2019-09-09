ساوثجايت: راشفورد مهاجم سئ

أصرّ مدرب المنتخب الإنجليزي ​جاريث ساوثجايت​ على أن لاعبه ​ماركوس راشفورد​ ليس مهاجم في مركز الرقم 9.



وقال ساوثجايت: "لمدة طويلة اردنا من ماركوس اللعب في هذا المركز لكنني ما زلت غير متأكد ان هذا المركز هو المناسب له وانه سعيد باللعب هناك وانه حيث يقدّم افضل ادائه.



ماركوس ما زال شاب، في آخر 12 الى 18 شهر كان له تأثير كبير على مبارياتنا من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة. لكن من جهتي اعتقد انه ما زال لم يصل إلى أعلى مستوى له ويمكن اعتباره انه "مشروع قيد التطور".