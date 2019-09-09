شاب يتحول إلى مدافع كرة قدم لإنقاذ حبيبته

خلال مباراة لكرة القدم في إحدى ​الدوريات المحلية​، وأثناء تنفيذ ركلة حرة مباشرة علت الكرة العارضة واتجهت نحو الجماهير، وتصادف وقوف فتاة الى جانب صديقها الذي قام برد الكرة برأسه دفاعا عن حبيبته كي لا ترتطم الكرة في وجهها.



وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والجميع تسأل هل أن الشاب قام بردة الفعل هذه من أجل انقاذ صديقته او انه قام بهذا كله لأنه يحب كرة القدم وكان يرغب بضرب الكرة بالرأس؟



ومهما كان الجواب على هذا السؤال المهم هو ان الفتاة نجح الشاب في حمايتها دون ان تتعرض لأي ضرر.