ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة عاطل في السحر والجمال

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال الحدودية، بمدينة العاشر من رمضان، بحوزته 500 جرام هيروين بقصد الاتجار.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية التي تتخذ من منطقة السحر والجمال وكرًا لممارسة تجارتهم غير المشروعة.