مارادونا يحيي جمهور خيمناسيا في حضور آلاف المشجعين
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:02 م
وكالاتطباعة
قدم نادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني لكرة القدم مديره الفني الجديد دييجو مارادونا إلى وسائل الإعلام والجماهير بحضور نحو 24 ألف مشجع بعد التعاقد معه حتى نهاية الموسم.
يذكر أن مارادونا عانى لسنوات طويلة من مشاكل صحية حيث ترك تدريب فريق دورادوس دي سينالوا في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك لأسباب صحية في يونيو الماضي.
ويتذيل خيمناسيا لابلاتا جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد نقطة بعد مرور خمس جولات فقط على انطلاق البطولة من تعادل واحد وخسارة أربع مباريات.
ويستهل مارادونا مشواره مع ناديه الجديد بمواجهة راسينج كلوب يوم الأحد القادم في الـ15 من سبتمبر الجاري.
يذكر أن مارادونا عانى لسنوات طويلة من مشاكل صحية حيث ترك تدريب فريق دورادوس دي سينالوا في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك لأسباب صحية في يونيو الماضي.
ويتذيل خيمناسيا لابلاتا جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد نقطة بعد مرور خمس جولات فقط على انطلاق البطولة من تعادل واحد وخسارة أربع مباريات.
ويستهل مارادونا مشواره مع ناديه الجديد بمواجهة راسينج كلوب يوم الأحد القادم في الـ15 من سبتمبر الجاري.