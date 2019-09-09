مارادونا يحيي جمهور خيمناسيا في حضور آلاف المشجعين

قدم نادي ​خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني​ لكرة القدم مديره الفني الجديد ​دييجو مارادونا​ إلى وسائل الإعلام والجماهير بحضور نحو 24 ألف مشجع بعد التعاقد معه حتى نهاية الموسم.



يذكر أن مارادونا عانى لسنوات طويلة من مشاكل صحية حيث ترك تدريب فريق ​دورادوس دي سينالوا​ في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك لأسباب صحية في يونيو الماضي.



ويتذيل خيمناسيا لابلاتا جدول ترتيب ​الدوري الأرجنتيني​ برصيد نقطة بعد مرور خمس جولات فقط على انطلاق البطولة من تعادل واحد وخسارة أربع مباريات.



ويستهل مارادونا مشواره مع ناديه الجديد بمواجهة ​راسينج كلوب​ يوم الأحد القادم في الـ15 من سبتمبر الجاري.